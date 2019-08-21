الحكومة المصرية طالب بجدول زمني لمفاوضات "سد النهضة"

طالبت ​الحكومة المصرية​ بـ"وضع جدول زمني لمفاوضات ​سد النهضة​"، معلنة عن "تأجيل اجتماع سداسي مع ​إثيوبيا​ و​السودان​ للشهر المقبل لبحث التوصل لاتفاق"، مشيرةً إلى أن "اللجنة العليا لمياه النيل استعرضت المراحل المتعددة للمفاوضات بين مصر والسودان وإثيوبيا حول سد النهضة وما استغرقتها من مدة زمنية طويلة دون التوصل إلى اتفاق".

وأشارت إلى أن "اللجنة أكدت على أهمية الانتهاء من المفاوضات وفقا لبرنامج زمني محدد، خاصة أن مصر وجهت الدعوة بناء على مطلب الجانب الإثيوبي بتعديل موعد الاجتماع السداسي بين الدول الثلاث"، لافتةً إلى أن "الاجتماع الذي كان مقررا أن يعقد يومي 19 و20 آب سيصبح خلال يومي 15 و16 أيلول المقبل للتوصل إلى اتفاق حول قواعد ملء وتشغيل سد النهضة".