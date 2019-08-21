وزير الداخلية التركية: من غير الوارد ترحيل السوريين خارج تركيا

شدد وزير الداخلية التركية ​سليمان صويلو​ على أنه "من غير الوارد ترحيل السوريين خارج ​تركيا​، وأن المهلة الممنوحة لتسوية أوضاع السوريين في ​إسطنبول​ مددت إلى 30 تشرين الأول المقبل"، مؤكداَ أنه "لا يمكن ترحيل السوريين نهائيا ما لم يكن الشخص هو من يطلب العودة طوعا، تركيا تضع المعايير الدولية في التعامل مع ​اللاجئين​، ومنذ بداية لجوء السوريين عملت تركيا على استراتيجية تسجيلهم وتحديث بياناتهم لاحقا، ولا تزال العمليات مستمرة".

ولفت إلى أن "الفترة المقبلة ستشهد تنفيذ مشاريع دمج وانسجام للسوريين في 7 مناطق، عبر لقاءات تجري في الأحياء السكنية، وليس هناك اي تغير في استراتيجية تركيا في ترحيل من دخلها بشكل نظامي"، مشيراً إلى أنه "في إسطنبول منع فيها تسجيل مزيد من السوريين، وطلبنا منهم العودة لولاياتهم المسجلين فيها، ولن يتم ترحيلهم خارج البلاد، وهذا امر غير ممكن أبدا".