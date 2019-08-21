ترامب: مجلس الاحتياطي الاتحادي يعوق نمو اقتصادنا بمعدلات مرتفعة

لفت الرئيس الأميركي ​دونالد ترامب​ إلى أن "المشكلة الوحيدة التي تواجه نمو ​اقتصاد​ ​أميركا​، تتمثل في مجلس الاحتياطي الاتحادي ورئيسه جيروم باول"، مشيراً إلى أن "​الاقتصاد​ الأميركي يمكنه تحقيق معدلات نمو مرتفعة حال إجراء خفض كبير لأسعار ​الفائدة​ الاتحادية".

وأشار إلى "إننا نتنافس مع العديد من البلدان التي لديها معدل فائدة أقل بكثير، ويجب أن نكون أقل منهم وأمس كان لدينا أعلى ​دولار​ في تاريخ ​الولايات المتحدة​"، داعياً الفيدرالي الأميركي إلى التحرك، موضحا أن "أميركا لديها إمكانيات لتحقيق معدل نمو، لم تتوافر من قبل تقريبا".