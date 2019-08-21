ترامب: مجلس الاحتياطي الاتحادي يعوق نمو اقتصادنا بمعدلات مرتفعة

لفت الرئيس الأميركي دونالد ترامب إلى أن "المشكلة الوحيدة التي تواجه نمو اقتصاد أميركا، تتمثل في مجلس الاحتياطي الاتحادي ورئيسه جيروم باول"، مشيراً إلى أن "الاقتصاد الأميركي يمكنه تحقيق معدلات نمو مرتفعة حال إجراء خفض كبير لأسعار الفائدة الاتحادية".
وأشار إلى "إننا نتنافس مع العديد من البلدان التي لديها معدل فائدة أقل بكثير، ويجب أن نكون أقل منهم وأمس كان لدينا أعلى دولار في تاريخ الولايات المتحدة"، داعياً الفيدرالي الأميركي إلى التحرك، موضحا أن "أميركا لديها إمكانيات لتحقيق معدل نمو، لم تتوافر من قبل تقريبا".
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