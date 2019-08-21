بعد أيام من دعوة خليلوزيتش.. هولندا تضاعف الضغط على نجم مغربي صاعد وتوجه له دعوة للمنتخب

تلقى محمد إحتارن، اللاعب المغربي – الهولندي المحترف في صفوف فريق بي إس في آيندهوفن الهولندي، دعوة رسمية من مدرب المنتخب الهولندي للشباب لكرة القدم، من أجل المشاركة في المباريات القادمة لمنتخب الطواحين للشباب.

وتواجد إسم اختارن، في اللائحة النهائية للمنتخب البرتقالي، التي تم الكشف عنها، اليوم الأربعاء، والتي تضم 32 لاعبا، وستخوض تصفيات كأس أمم أروبا للشباب.

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هذه الدعوة، تأتي بعد أيام قليلة من وضع الناخب الوطني الجديد، البوسني وحيد خليلوزيتش، اسم احتارن، في لائحته الموسعة والتي تضم 48 لاعبا، تحضيرا للقادم من مباريات المنتخب الوطني.

وأثارت الصحافة الهولندية، جدلا كبيرا، حول هذه الدعوة، لا تقل عن تلك التي أثارتها حول حكيم زياش، بعد أن أعلن اختياره تمثيل المنتخب المغربي بدلا عن هولندا، وذلك من أجل الضغط عليه لاختيار بلد المنشأ، عوضا عن بلد الأصل.

وفي آخر تصريح إعلامي له، أكد اللاعب المغربي الهولندي، بأنه لم يحسم بعد قراره بخصوص البلد الذي سيحمل ألوانه، مشددا على حاجته للوقت من أجل اتخاذ القرار.