سيدي سليمان تهتز على وقع جريمة بشعة..العثور على زوجين غارقين في دمائهما داخل شقتهما

اهتزت مدينة سيدي سليمان، صباح اليوم الأربعاء، على وقع جريمة مروعة راح ضحيتها زوجان، عثر عليهما غارقين في دمائهما بعد تلقيهما طعنات غادرة.

وحسب مصادر “اليوم24″، فإن خادمة الزوجين هي من اكتشفت الجريمة بعد دخولها إلى المنزل، وهو عبارة عن شقة داخل عمارة سكنية، للقيام بعملها، قبل أن تتفاجأ بهما مضرجين في دمائهما.

Advertisements

وأفادت المصادر ذاتها، أنه جرى العثور على الزوج، وهو مهندس معروف في المدينة، في عقده السابع، تلقى ضربات على مستوى العنق، وقد تم نقله على وجه السرعة إلى مستشفى الإدريسي بالقنيطرة، إلا أن زوجته عثر عليها مقتولة بجانبه.

وقد انتقلت السلطات المحلية والعناصر الأمنية إلى عين المكان، حيث عاينت جثة الزوجة الهالكة وتم نقلها نحو مستودع الأموات بالمستشفى الإقليمي بسيدي سليمان قصد التشريح الطبي؛ فيما فتحت مصالح الضابطة القضائية تحقيقا حول الحادث.