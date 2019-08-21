عمالة ابن سليمان تمنع “المركبات المائية” بشاطئ بوزنيقة عقب غرق سيدتين

بعدما انتشرت الدراجات المائية الهوائية التي يتم كراؤها للمصطافين بشاطئ بوزنيقة، وغرق سيدتين بعد انقلاب دراجة مائية كانتا على متنها، قررت عمالة ابن سليمان منع كل الأنشطة البحرية المرتبطة بالدراجات والمركبات المائية.

وعلم الموقع أن العامل السابق بالإقليم، كان قد وقع القرار، إلا أنه ظل دون تنفيذ، قبل أن تقع الفاجعة وتغرق سيدتين في الشاطئ.

وبالرغم من اعتراض جمعيات تنشط في هذا المجال، إلا أن العامل الحالي بالإقليم قرر تفعيل قرار المنع، وذلك مباشرة بعد غرق السيدتين المنحدرتين من مدينة الدار البيضاء.

وتنفيذا لمضامين القرار، أقدمت عناصر الدرك الملكي خلال الساعات الماضية على حجز مجموعة من المركبات المائية، ومُنع ملاكوها من استغلالها.