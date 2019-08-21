بعدما انتشرت الدراجات المائية الهوائية التي يتم كراؤها للمصطافين بشاطئ بوزنيقة، وغرق سيدتين بعد انقلاب دراجة مائية كانتا على متنها، قررت عمالة ابن سليمان منع كل الأنشطة البحرية المرتبطة بالدراجات والمركبات المائية.
وعلم الموقع أن العامل السابق بالإقليم، كان قد وقع القرار، إلا أنه ظل دون تنفيذ، قبل أن تقع الفاجعة وتغرق سيدتين في الشاطئ.
وبالرغم من اعتراض جمعيات تنشط في هذا المجال، إلا أن العامل الحالي بالإقليم قرر تفعيل قرار المنع، وذلك مباشرة بعد غرق السيدتين المنحدرتين من مدينة الدار البيضاء.
وتنفيذا لمضامين القرار، أقدمت عناصر الدرك الملكي خلال الساعات الماضية على حجز مجموعة من المركبات المائية، ومُنع ملاكوها من استغلالها.
كانت هذه تفاصيل خبر عمالة ابن سليمان تمنع “المركبات المائية” بشاطئ بوزنيقة عقب غرق سيدتين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم 24 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.