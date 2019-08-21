صحيفة إيطالية: “مانزوكيتش يقترب من الانتقال إلى برشلونة”

اقترب الكرواتي ماريو مانزوكيتش، لاعب يوفنتوس الإيطالي، من الانتقال إلى نادي برشلونة الإسباني خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، وذلك لتعزيز صفوفه بدءا من موسمه الجديد.

وأكدت صحيفة “توتو سبورت” الإيطالية، اليوم الأربعاء، أن اجتماعا تم بين مسؤولي الناديين الاثنين الماضي، تضمن الحديث عن صفقات تبادلية بين الفريقين.

وأوضحت الصحيفة نفسها، أن الصفقة التبادلية الأقرب بين اليوفي والبارصا، هي انتقال مانزوكيتش إلى الفريق الكطلوني، مقابل ضم السيدة العجوز الإسباني الشاب خوان ميراندا.

ويسعى بطل إيطاليا من وراء ضم ميراندا تدعيم مركز الظهير الأيسر، في حين يرغب حامل لقب الدوري الإسباني تعزيز خطه الهجومي بلاعب خبرة.

يذكر أن مجموعة من التقارير تحدثت أمس الثلاثاء، عن رغبة اليوفي في التعاقد مع مهاجم برشلونة، الدولي الأوروغواياني لويس سواريز.