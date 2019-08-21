جسر الملك حسين: اعتقال فلسطيني بادعاء محاولة خنق موظف إسرائيلي

القدس - بواسطة محمد عز العرب - ادعت سلطة المطارات والمعابر الإسرائيلية، مساء اليوم، الأربعاء، أن شابًا فلسطينيًا حاول خنق موظف سلطة السكان والهجرة في جسر الملك حسين (أللنبي)، بعد الاعتداء عليه بالضرب.

وذكرت سلطة المطارات في بيان صدر عنها، أن "فلسطينيًا يبلغ من العمر 35 عاما من مدينة نابلس، حاول خنق موظف تابع لإدارة المعابر الحدودية في سلطة السكان والهجرة بواسطة حبل".

وأضافت أن موظفي الأمن التابعين لسلطة المطارات، نجحوا بـ"السيطرة" على الشاب الفلسطيني، وتم اقتياده إلى التحقيق لدى أجهزة الأمن الإسرائيلية.

وادعت أن الشاب الفلسطيني حاول الاعتداء بالضرب على الموظف الإسرائيلي قبل أن يحاول خنقه.