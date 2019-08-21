14 إصابة بينها خطيرة في حادث طرق قرب قلنسوة

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أصيب 14 شخصا بجروح متفاوتة في حادث طرق وقع على شارع رقم (57) قرب مفرق "تنوفوت" شمال شرق مدينة فلنسوة، مساء اليوم، الأربعاء.

ووقع الحادث من جراء اصطدام حافلة ركاب صغيرة ومركبة تجارية، ما أسفر عن عشر إصابات متفاوتة الخطورة.

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وأوضحت المصادر الطبية أن رجل في الستينات من عمره أصيب بجروح وصفت بالخطيرة، وقد تم نقله إلى مستشفى "هلل يافي" في مدينة الخضيرة، وهو تحت تأثير المخدر وموصول بأجهزة التنفس الصناعي".

وأفادت المصادر بإصابة 13 شخصًا بينهم امرأة و8 أشخاص بجروح بين متوسطة وطفيفة، وجرى نقلهم إلى مستشفى "لينيادو" في نتانيا.

وقالت الشرطة إنها أغلقت مقطع شارع (57) المؤدى من مفرق "تنوفوت" إلى مفرق "بورغاتا" في أعقاب الحادث، ونصحت السائقين باتخاذ طرق التفافية.