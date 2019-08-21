مسلحون يقتحمون منزلاً ويسرقون مبالغ مالية ومصوغات ذهبية شرقي بغداد

افاد مصدر امني، الاربعاء، باقتحام مسلحين منزل وسرقة مبالغ مالية ومصوغات ذهبية شرقي بغداد.

وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، إن "مسلحين مجهولين اقدموا عصر اليوم على اقتحام منزل ضمن منطقة الرشاد شرق العاصمة وقاموا بسرقة مبالغ مالية ومخشلات ذهبية لم يقدر ثمنها بعد احتجاز افراد العائلة في احدى الغرف".

يذكر أن بغداد تتمتع باستقرار أمني نسبي، لكنها تشهد بين فترة وأخرى هجمات مسلحة وتعثر القوات الامنية على جثث مجهولة الهوية وتفكك عبوات ناسفة في مناطق متفرقة من العاصمة.