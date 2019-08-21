افاد مصدر امني، الاربعاء، باقتحام مسلحين منزل وسرقة مبالغ مالية ومصوغات ذهبية شرقي بغداد.
وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، إن "مسلحين مجهولين اقدموا عصر اليوم على اقتحام منزل ضمن منطقة الرشاد شرق العاصمة وقاموا بسرقة مبالغ مالية ومخشلات ذهبية لم يقدر ثمنها بعد احتجاز افراد العائلة في احدى الغرف".
يذكر أن بغداد تتمتع باستقرار أمني نسبي، لكنها تشهد بين فترة وأخرى هجمات مسلحة وتعثر القوات الامنية على جثث مجهولة الهوية وتفكك عبوات ناسفة في مناطق متفرقة من العاصمة.
كانت هذه تفاصيل خبر مسلحون يقتحمون منزلاً ويسرقون مبالغ مالية ومصوغات ذهبية شرقي بغداد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.