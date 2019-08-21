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تعرف على تفاصيل الدعم الحكومي لنادي الطلبة

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2019-08-21 | 17:12

تعرف على تفاصيل الدعم الحكومي لنادي الطلبة

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اعلن مجلس الوزراء، موافقته على دعم نادي الطلبة الرياضي مادياً من اجل انتشاله من من ازمة الديون التي ضربت النادي.
ويعاني فريق "الانيق" من ازمة مالية خانقة، تسببت بزيادة مديونية النادي، حيث وصلت الديوان الى اكثر من 400 مليون دينار عراقي.

مجلس الوزراء وخلال جلسته الاعتيادية، اليوم الاربعاء، برئاسة عادل عبد المهدي، اعلن في بيان انه "وافق مجلس الوزراء على دعم نادي الطلبة الرياضي".


من جانبه، نشر وزير الشباب والرياضة احمد رياض عبر صفحته الرسمية على "فيسبوك" قائلاً: "مجلس الوزراء يوافق على صرف منحة مالية لنادي الطلبة لتسديد ديونه وترتيب أوضاعه للبقاء ضمن الدوري الممتاز ، علمأ أن نادي الطلبة من الأندية الجماهيرية وله جمهور واسع ومحب".

وبعد الموافقة الحكومية على دعم الانيق، سيتمكن الفريق من العودة الى الواجهة من جديد، فهو النادي أنجب لاعبين كبار أمثال: حسين سعيد، جمال علي، نزار اشرف، ثائر احمد، أيوب أوديشو، يونس محمود، مهدي عبد الصاحب، باسم عباس، علاء كاظم وغيرهم.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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