سائرون تطالب بمحاسبة جميع المتورطين في قضايا الفساد والارهاب وتجار المخدرات

وقال الركابي في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه ، إن "من اهم مقومات الاستقرار الامني والمجتمعي هو تطبيق القوانين ومحاسبة مرتكبي الجرائم بكل انواعها واشكالها، ولذا نطالب الجهات المعنية بمحاسبة جميع المتورطين في قضايا الفساد والارهاب وتجار المخدرات وعدم الرضوخ لأية ضغوطات من اجل اطلاق سراحهم".وحذر الركابي، من "التهاون مع المجرمين الذين يعملون على اشاعة الفساد والقتل وتفشي مظاهر الانحراف في المجتمع العراقي"، مؤكدا على ضرورة أن "يكون القول الفصل في مثل هذه القضايا للمؤسسة القضائية بعيدا عن المؤثرات الحزبية والمصالح الشخصية".

وتابع، "نحن على ثقة تامة في اداء دورها الوطني لتكون مصدرا مهما من مصادر الاستقرار الاجتماعي من خلال تطبيق القانون بكل حيادية ومهنية احقاقا للحق وحماية المجتمع من مخاطر هذه العصابات الإجرامية وسلوكياتها المنحرفة".