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سائرون تطالب بمحاسبة جميع المتورطين في قضايا الفساد والارهاب وتجار المخدرات

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طالب المتحدث الرسمي لكتلة سائرون النيابية حمدالله الركابي، الاربعاء، بمحاسبة جميع المتورطين في قضايا الفساد والارهاب وتجار المخدرات، مؤكدا على ضرورة أن يكون القضاء هو صاحب القول الفصل في مثل هذه القضايا.
وقال الركابي في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه ، إن "من اهم مقومات الاستقرار الامني والمجتمعي هو تطبيق القوانين ومحاسبة مرتكبي الجرائم بكل انواعها واشكالها، ولذا نطالب الجهات المعنية بمحاسبة جميع المتورطين في قضايا الفساد والارهاب وتجار المخدرات وعدم الرضوخ لأية ضغوطات من اجل اطلاق سراحهم".

وحذر الركابي، من "التهاون مع المجرمين الذين يعملون على اشاعة الفساد والقتل وتفشي مظاهر الانحراف في المجتمع العراقي"، مؤكدا على ضرورة أن "يكون القول الفصل في مثل هذه القضايا للمؤسسة القضائية بعيدا عن المؤثرات الحزبية والمصالح الشخصية".

وتابع، "نحن على ثقة تامة في اداء دورها الوطني لتكون مصدرا مهما من مصادر الاستقرار الاجتماعي من خلال تطبيق القانون بكل حيادية ومهنية احقاقا للحق وحماية المجتمع من مخاطر هذه العصابات الإجرامية وسلوكياتها المنحرفة".

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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