سائرون تطالب بمحاسبة جميع المتورطين في قضايا الفساد والارهاب وتجار المخدرات

طالب المتحدث الرسمي لكتلة سائرون النيابية حمدالله الركابي، الاربعاء، بمحاسبة جميع المتورطين في قضايا الفساد والارهاب وتجار المخدرات، مؤكدا على ضرورة أن يكون القضاء هو صاحب القول الفصل في مثل هذه القضايا.
وحذر الركابي، من "التهاون مع المجرمين الذين يعملون على اشاعة الفساد والقتل وتفشي مظاهر الانحراف في المجتمع العراقي"، مؤكدا على ضرورة أن "يكون القول الفصل في مثل هذه القضايا للمؤسسة القضائية بعيدا عن المؤثرات الحزبية والمصالح الشخصية".
وتابع، "نحن على ثقة تامة في اداء دورها الوطني لتكون مصدرا مهما من مصادر الاستقرار الاجتماعي من خلال تطبيق القانون بكل حيادية ومهنية احقاقا للحق وحماية المجتمع من مخاطر هذه العصابات الإجرامية وسلوكياتها المنحرفة".
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