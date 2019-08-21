مجلس القضاء: مقطع النائب هيثم الجبوري قديم واعيد نشره بقصد الإساءة

أصدر مجلس القضاء الاعلى، الأربعاء، توضيحا بشأن مقطع فيديوي قديم للنائب هيثم الجبوري اعيد نشره مؤخرا، فيما أكد أن مروجي هذا المقطع الذي سبق أن اجري تحقيق بما ورد فيه يهدفون إلى الإساءة لمؤسسات الدولة.
وقال المشرف على المركز الإعلامي في المجلس القاضي عبد الستار بيرقدار في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إن "مقطع الفديو الذي يظهر فيه عضو مجلس النواب هيثم الجبوري قديم يعود الى سنة 2015 وتم اجراء التحقيق بخصوص ما ورد فيه واتخذت الإجراءات المناسبة في حينه".
وأكد بيرقدار ان "اعادة نشر هذا المقطع بعد مرور عدة سنوات وبإيحاء انه جديد يحمل في طياته غايات سيئة لا تليق بالأشخاص المحترمين".
وأوضح،" أننا ننبه الى سوء المقاصد التي تنحصر غايتها في الإساءة الى موسسات الدولة الرصينة ويتحمل من يروج لها كافة التبعات القانونية".
وأكد بيرقدار ان "اعادة نشر هذا المقطع بعد مرور عدة سنوات وبإيحاء انه جديد يحمل في طياته غايات سيئة لا تليق بالأشخاص المحترمين".
وأوضح،" أننا ننبه الى سوء المقاصد التي تنحصر غايتها في الإساءة الى موسسات الدولة الرصينة ويتحمل من يروج لها كافة التبعات القانونية".
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