الدفاع تعلن اعتقال عناصر 'إرهابية' بينهم انتحاري في بغداد

أعلنت وزارة الدفاع، الأربعاء، عن اعتقال عناصر "إرهابية" بينهم انتحاري في العاصمة بغداد.

وذكرت الوزارة في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، انه "بجهد استخباري ومتابعة مستمرة تمكنت مفارز مديرية استخبارات وامن بغداد الميدانية التابعة إلى المديرية العامة للاستخبارات والأمن وبالتعاون مع فوج طوارئ بغداد الأول من إلقاء القبض على احد عناصر عصابات داعش الإرهابية الخطيرة بصفة (انتحاري)".



وأضافت أنه "تم الاعتقال من خلال كمين محكم نفذته المفارز أعلاه في منطقة (الرحمانية - الشيخ علي) صادرة بحقه مذكرة قضائية وفق المادة ٤ إرهاب من رئاسة محكمة استئناف الأنبار".

وأشارت إلى ان "مفارز المديرية العامة للاستخبارات والأمن المنتشرة على مداخل بغداد تمكنت من اعتقال أحد العناصر المطلوبة للقضاء بتهم إرهابية أثناء محاولته الدخول من احد منافذ العاصمة"، موضحة أنه "تم إحالته إلى الجهات المختصة لإكمال أوراقها التحقيقية".



وبينت أن "المفارز أعلاه ألقت القبض على ثلاثة متهمين بقضايا مختلفة صادرة بحقهم مذكرات قبض وفق المواد (٤١٢ ، ٤٠٦ ) من قانون العقوبات وذلك من خلال تواجدهم في مناطق متفرقة من العاصمة".

