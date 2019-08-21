تفكيك 9 عبوات ناسفة على طريق الثرثار

افاد مصدر بمكافحة المتفجرات، الاربعاء، بتفكيك 9 عبوات ناسفة على طريق الثرثار في الفلوجة.
وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، إن "قوة من مكافحة المتفجرات فككت ٩ عبوات ناسفة مزروعة على طريق الثرثار في مدينة الفلوجة".
وأضاف المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، أن "تفكيك العبوات تم دون اي اصابات بشرية تذكر".
وتعلن القوات الامنية بين فترة وأخرى عن تفكيك عبوات ناسفة تعثر عليها في مناطق متفرقة من بغداد والمحافظات.
وتعلن القوات الامنية بين فترة وأخرى عن تفكيك عبوات ناسفة تعثر عليها في مناطق متفرقة من بغداد والمحافظات.
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