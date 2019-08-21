خامنئي: الـ 40 عاما المقبلة ستكون أفضل بالنسبة لإيران

قال المرشد الأعلى الإيراني، علي خامنئي، إن "العدو لن يتمكن من ارتكاب أي حماقة تجاه إيران"، مشددا على أن "الأربعين عاما المقبلة ستكون أفضل على البلاد".
وأضاف خامنئي أن "أميركا وأوروبا وحتى الاتحاد السوفيتي سابقا، قاموا بكل ما أمكنهم ضد الجمهورية الإسلامية الإيرانية، إلا أنهم فشلوا"، وأردف خامنئي قائلا إنه "بطبيعة الحال، ألحقوا الأذى بنا وسببوا لنا المتاعب، لكنهم لم يتمكنوا من إيقاف حركة وتقدم إيران".
وأشار خامنئي إلى تعاظم قدرات إيران على الأصعدة السياسية والدفاعية والاقتصادية، مضيفا أن "العدو لا يمكنه ارتكاب أي حماقة، ومن المؤكد أن الأربعين عاما المقبلة أفضل للجمهورية الإسلامية الإيرانية وأسوأ للأعداء".
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