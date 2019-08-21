بالصور.. 'كوفي شوب' يحتضن انتخابات نادي كربلاء

وكان من المقرر ان يقام المؤتمر الانتخابي في فندق البارون بكربلاء، لكن محافظ كربلاء نصيف الخطابي، رفض ذلك، مما دفع اللجنة المشرفة اقامة المؤتمر في "كوفي شوب" يدعى "باشوات كربلاء".

الانتخابات اجريت وسط معارضة الحكومة المحلية واولمبية، حيث اكدت اللجنة الاولمبية، بانه لا توجد موافقات رسمية باقامة انتخابات نادي كربلاء ولن تحظى بالمصادقة لانها لم تسلك الطرق القانونية.

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