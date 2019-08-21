العويس: انتخابات "الوطني الاتحادي" تكمل مسيرة نجاح الإمارات

أكد عبدالرحمن بن محمد العويس، وزير الصحة ووقاية المجتمع وزير الدولة لشؤون المجلس الوطني رئيس اللجنة الوطنية للانتخابات، الأربعاء، أن دولة الإمارات بفضل توجيهات قياداتها الرشيدة تمضي نحو عملية انتخابية جديدة.

وأضاف العويس، خلال جولة تفقدية أجراها لمراكز تسجيل المرشحين لعضوية المجلس الوطني الاتحادي 2019 في كل من إمارة عجمان ورأس الخيمة وأم القيوين، أن انتخابات المجلس الوطني تعزز خطوات غرس ثقافة المشاركة السياسية بين أفراد المجتمع وتشكل إضافة جديدة في مسيرة النجاحات التي تحققها الدولة في مجال التنمية السياسية والارتقاء بالعمل البرلماني.





واستمع عبدالرحمن بن محمد العويس، خلال الجولة التي رافقه فيها طارق هلال لوتاه، وكيل وزارة الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي، رئيس لجنة إدارة الانتخابات، إلى شرح من فرق العمل على الخدمات التي تقدم في هذه المراكز لضمان إنجاز المهام بيسر وسهولة وفق أرقى المعايير وبما يحقق أعلى معدلات السعادة والرضا لأعضاء الهيئات الانتخابية.

وأشاد بالجهود الكبيرة التي تبذلها لجان الإمارات وفرق عملها بالتنسيق مع لجنة إدارة الانتخابات لتوفير جميع الإمكانات والقدرات بما يسهم في إنجاز عملية تسجيل المرشحين بيسر وسهولة.

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وقال: "إن دولة الإمارات تمكنت من بناء نموذج عمل برلماني متميز وفريد ينطلق من ركائز رئيسية تقوم على المعرفة الدقيقة لاحتياجات المجتمع الإماراتي ومتطلباته والحفاظ على مكتسباته".

وأضاف "الإمارات اعتمدت مبدأ التدرج في التنمية السياسية للتعرف على الإيجابيات والبناء على النجاحات، لتضاف إلى مسيرة الإنجازات التي تحققها دولة الإمارات في جميع المجالات".

وأكد أن "العملية الانتخابية التي سوف تتوج بعملية تصويت لاختيار أعضاء للمجلس الوطني الاتحادي في 5 أكتوبر/تشرين الأول المقبل، هي تمثيل لشعب الإمارات بجميع شرائحه وفئاته".

واستطرد عبدالرحمن بن محمد العويس أن "العملية الانتخابية تهدف إلى تعزيز الانتماء الوطني والعمل على تحقيق المصلحة العامة، وهو الأمر الذي يتشارك فيه جميع أبناء الإمارات الذين يعملون على تحقيقها في ظل توجيهات قيادة رشيدة تؤمن بقدرات جميع أبناء الوطن وتعمل على تمكينهم ليكونوا قادرين على تمثيل الدولة والدفاع عن مصالح شعب الإمارات".





وأشاد بالإقبال الكبير الذي تشهده المراكز من أعضاء الهيئات الانتخابية للتسجيل لعضوية المجلس الوطني الاتحادي الذي يبرز مدى الوعي لدى المواطنين بأهمية العمل البرلماني في دولة الإمارات، ويبين الحرص على المشاركة في هذا الواجب الوطني الذي يتطلب التفاعل معه من جميع أبناء الوطن.

وكان العويس قام بجولة سابقة إلى مراكز تسجيل المرشحين في إمارات أبوظبي ودبي والشارقة، حيث اطلع خلالها على سير العمل في هذه المراكز والخدمات التي تقدم لأعضاء الهيئات الانتخابية وبما يضمن تنفيذ العملية الانتخابية على أكمل وجه.