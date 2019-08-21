آلاف الإيرانيين يتظاهرون في السويد وفنلندا ضد زيارة ظريف

تظاهر آلاف الإيرانيين في العاصمتين الفنلندية هلسنكي والسويدية ستوكهولم ضد زيارة وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف إلى البلاد، وهتف المتظاهرون ضد النظام الإيراني.



وقالت الإذاعة السويدية إن السلطات منحت تصاريح، الثلاثاء، بتنظيم ثلاث مظاهرات منفصلة ضد زيارة وزير الخارجية الإيراني جواد ظريف.

ووقعت أعمال شغب في مظاهرة إيرانية معارضة لزيارة ظريف إلى ستوكهولم، صباح الأربعاء، خارج مبنى معهد سيبري للسلام في منطقة سولنا شمال غرب ستوكهولم، عندما كان الوزير ظريف يلقي كلمة.

وذكرت الشرطة أنها احتجزت شخصاً وأن عدداً من الأشخاص الآخرين تلقوا مساعدة طبية دون توضيح المزيد من المعلومات.

وندد المتظاهرون بما وصفوه سياسة "المسايرة" التي تنتهجها السويد مع النظام الإيراني الذي يقتل المتظاهرين ويضطهد النساء والأقليات والنشطاء.

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وذكرت الإذاعة السويدية أن "زيارة ظريف تأتي بهدف تعزيز العلاقات مع أوروبا، في ظل ممارسة الولايات المتحدة أقصى قدر من الضغط على إيران، ما أرهق اقتصادها بشكل حاد".

وانتشرت دعوات إيرانية للمظاهرة، الأربعاء، في العاصمة النرويجية أوسلو التي سيزورها ظريف.

والتقى ظريف نظيرته السويدية مارجو والستروم في ستوكهولم، وبحث معها العلاقات الثنائية والقضايا ذات الاهتمام المشترك، حسب وكالة "تسنيم" الدولية للأنباء.

وقالت فالستروم خلال مؤتمر صحفي عقب الاجتماع مع ظريف، الثلاثاء "ناقشنا وضع الناقلة "ستينا إمبيرو". لقد أعربت عن قلقنا من الوضع، هناك أمل في إيجاد حل لهذا الوضع. نحن قلقون بشأن مصير الطاقم وسنطرق جميع الأبواب الممكنة".

ويقوم ظريف حالياً بجولة في ثلاث دول إسكندنافية، ويتوجه إلى باريس، الجمعة المقبل، لإجراء محادثات مع نظيره الفرنسي الرئيس إيمانويل ماكرون، كما يزور الصين، الأسبوع المقبل، حسب وكالة "إرنا" الرسمية للأنباء.

وبدأ وزير الخارجية الإيراني جولته بزيارة إلى الكويت، السبت الماضي، ومن ثم إلى فنلندا والسويد والنرويج.