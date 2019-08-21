انت الان تتابع رئيسة وزراء الدنمارك تعرب عن "أسفها" لإرجاء ترامب زيارته للبلاد ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

رئيسة وزراء الدنمارك مته فريدريكسن

قالت رئيسة وزراء الدنمارك مته فريدريكسن إنها تلقت أنباء إرجاء الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لزيارته للدنمارك" بالأسف والدهشة".

وأضافت أنها وآخرين كانوا" يتطلعون لهذه الزيارة".

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وأوضحت للصحفيين في العاصمة الدنماركية كوبنهاجن " لا أستطيع أن أصدق أن هناك أزمة بين الولايات المتحدة والدنمارك".

وأشارت إلى أن الولايات المتحدة " مازالت أحد أقرب الحلفاء للدنمارك".