الان تتابع القيادة المركزية: نحقق في تقارير عن إسقاط ميليشيا الحوثي لطائرة أمريكية مسيرة في اليمن والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل متابعات- الخليج 365 أعلنت القيادة المركزية الأمريكية، أنها تحقق في تقارير عن إسقاط ميليشيات الحوثي لطائرة أمريكية مسيرة في اليمن. وقالت في بيان لها اليوم الأربعاء، أن دعم الإيرانيين لميليشيا الحوثي بمثابة تهديد للأمن والاستقرار وللشركاء.

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