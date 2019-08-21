مسؤولان: إسقاط طائرة أمريكية مسيرة فوق اليمن

جدة - عمرو شويل وكالات- الخليج 365

قال مسؤولان أمريكيان، لـ”رويترز”، اليوم الأربعاء، إن طائرة عسكرية أمريكية مسيرة من طراز إم.كيو-9 أسقطت فوق محافظة ذمار باليمن جنوب شرقي العاصمة صنعاء الخاضعة لسيطرة الحوثيين.

وأضاف المسؤولان اللذان طلبا عدم نشر اسميهما، أن الطائرة أسقطت في ساعة متأخرة أمس الثلاثاء.

Advertisements

وهذه ليست المرة الأولى التي يتم فيها إسقاط طائرة أمريكية مسيرة في اليمن، ففي يونيو، قال الجيش الأمريكي إن الحوثيين

أسقطوا طائرة مسيرة تابعة للحكومة الأمريكية بمساعدة إيران.

وتنفذ القوات الأمريكية من حين لآخر ضربات بمقاتلات أو طائرات مسيرة على تنظيم القاعدة في جزيرة العرب.

وذكر أحد المسؤولين أن الطائرة أسقطت فيما يبدو بصاروخ سطح/جو أطلقه الحوثيون، بينما قال الثاني إن من السابق لأوانه تحديد الجهة المسؤولة عن الواقعة.

ويأتي إسقاط الطائرة المسيرة في خضم تفاقم التوتر بين إيران والولايات المتحدة منذ انسحبت إدارة الرئيس دونالد ترامب العام

الماضي من اتفاق دولي يرمي لتحجيم طموحات إيران النووية، وبدأت في زيادة العقوبات.