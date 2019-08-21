واشنطن: دعم الإيرانيين للحوثيين تهديد للأمن والاستقرار وللشركاء

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جدة - بواسطة طلال الحمود - قالت القيادة المركزية الأميركية إن دعم الإيرانيين للحوثيين تهديد للأمن والاستقرار وللشركاء، وذلك في بيان لها حول إسقاط طائرة عسكرية أميركية مسيرة من طراز إم.كيو-9 أسقطت فوق محافظة ذمار باليمن جنوب شرقي العاصمة صنعاء، الخاضعة لسيطرة ميليشيات الحوثي.
وكان مسؤولان أميركيان طلبا عدم نشر اسميهما قد أكدا لرويترز الأربعاء 21 أغسطس 2019، أن الطائرة أسقطت في ساعة متأخرة أمس الثلاثاء.
وهذه ليست المرة الأولى التي يتم فيها إسقاط طائرة أميركية مسيرة في اليمن. ففي يونيو/ حزيران، قال الجيش الأميركي إن ميليشيات الحوثي أسقطت طائرة مسيرة تابعة للحكومة الأميركية بمساعدة إيران.
وتنفذ القوات الأميركية من حين لآخر ضربات بمقاتلات أو بطائرات مسيرة على تنظيم القاعدة في جزيرة العرب. وذكر أحد المسؤولين أن الطائرة أسقطت فيما يبدو بصاروخ سطح/جو أطلقته ميليشيا الحوثي، بينما قال الثاني إن من السابق لأوانه تحديد الجهة المسؤولة عن الواقعة.
ويأتي إسقاط الطائرة المسيرة في خضم تفاقم التوتر بين إيران والولايات المتحدة، منذ انسحبت إدارة الرئيس دونالد ترمب العام الماضي من اتفاق دولي يرمي لتحجيم طموحات إيران النووية، وبدأت في زيادة العقوبات.
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