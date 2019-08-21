اكد مندوب ​المانيا​ في ​مجلس الامن الدولي​ كريستوف هويسجن "التزام ​ألمانيا​ ب​الاتفاق النووي​"، معتبراً أنه اتفاق لا بديل له، مشيراً إلى "إننا نعتقد بان الاتفاق النووي يعد ضمانة قيمة للاطمئنان الى خلو ايران من ​السلاح النووي​ وليس لنا اي بديل مستديم له".

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كانت هذه تفاصيل خبر مندوب المانيا بمجلس الامن: ملتزمون بالاتفاق النووي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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