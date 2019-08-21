حركة النجباء: لا عذر لمن تعاون مع الحرب النفسية الإسرائيلية في العراق

هدد الأمين العام لـ"حركة النجباء"، أكرم الكعبي، بـ"عدم إيجاد أي عذر لمن تعاونوا مع الحرب النفسية الإسرائيلية في ​العراق​" واتهم الإعلام الإسرائيلي بممارستها هناك، مشيراً إلى أن "الأعداء يحاولون إضعاف معنويات المقاتلين وإحباطهم وتشتيت وحدتنا وشق صف الشعب العراقي، لكن العراقيين يعون جيدا أن جميع هجمات الأعداء ودواعش ​السياسة​ على ​الحشد الشعبي​ لم تحصل إلا لأن أسيادهم يخشون من العراق القوي المقتدر".

ولفت إلى أن "الحشد و​الجيش​ و​الشرطة​ الاتحادية و​مكافحة الإرهاب​، صاروا قوة لا تقهر بعد أن اتحدوا، فدحروا أماني الأعداء وسفهوا أحلامهم، ولذلك غير العدو أساليبه واستخدم أساليب غدر الضعفاء والحرب ​الناعمة​"، مشيراً إلى أن "هناك في العراق من انخدع بالحرب النفسية التي يشنها الأعداء والإعلام التابع للصهيونية، وباتوا يهاجمون الحشد الشعبي، وهناك جيوش الظلام الإلكتروني تعمل للعودة بكرة بائسة مرة أخرى لتلملم انكسارها، لكننا لن نجد لمن تعاون مع هذه المؤامرة عذرا".