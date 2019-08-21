72 ألف حريق في الغابات الشاسعة في الأمازون

سجلت حرائق ​غابات الأمازون​ المطيرة رقما قياسيا هذا العام، وسط تحذيرات من تداعيات الأمر على بيئة الأرض.

وأوضح مركز أبحاث ​الفضاء​ ​البرازيل​ي أنه "أحصى وجود 72 ألف حريق في الغابات الشاسعة التي يقع الجزء الأكبر منها في البرازيل".

ويرتفع هذا الرقم بنسبة 83 في المئة عن ​الحرائق​ التي حدثت في الفترة نفسها من العام 2018.

والحرائق التي اندلعت في 2019 هي الأعلى منذ بدء عملية تسجيل الحرائق في غابات الأمازون عام 2013.

ورصدت الأقمار الصناعية نحو 9500 حريق في غابات الأمازون الموجودة في البرازيل منذ الخميس الماضي.

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