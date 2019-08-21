خامنئي: ليس بامكان العدو ارتكاب اي حماقة

لفت قائد ​الثورة الاسلامية​ ​علي خامنئي​ إلى أنه "ليس بامكان العدو ارتكاب اي حماقة"، مؤكدا ان "الاربعين عاما الثانية للجمهورية الاسلامية الايرانية ستكون افضل من الاولى"، مشيراً إلى "إنني اسمع بعض الاحيان كلاما ينم عن الخشية من العدو في حين انه لا ينبغي الخشية منه لانه فعل كل ما استطاع ان يفعله منذ بداية الثورة الاسلامية الا انه لم يحقق اي نجاح".

وأشار غلى أن "​اميركا​ و​اوروبا​ وحتى الاتحاد السوفيتي السابق قاموا بكل ما يمكنهم القيام به ضد ​الجمهورية​ الاسلامية الايرانية خلال الاربعين عاما الماضية الا انهم لم يحققوا شيئا، وبطبيعة الحال هم الحقوا الاذى وسببوا المتاعب الا انهم لم يتمكنوا من ايقاف حركة وتقدم البلاد"، لافتاً إلى أن "العدو لا يمكنه ارتكاب اي حماقة ومن المؤكد ان الاربعين عاما الثانية للجمهورية الاسلامية الايرانية ستكون افضل لنا واسوأ للعدو من الاربعين عاما الاولى".