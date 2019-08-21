النشرة: الجيش السوري بدأ عملية تمشيط داخل مدينة خان شيخون

أفاد مراسل "النشرة" في ​سوريا​ بأن "​الجيش السوري​ بدأ عملية تمشيط داخل مدينة ​خان شيخون​ بعد فرار معظم المجموعات المسلحة منها".

من جهة اخرى، اوضح مصدر عسكري ميداني سوري لـ"النشرة" ان "الجيش السوري طوق ما تبقى من المسلحين في ريف حماه الشمالي بعد ان وصل القوات المتجهة من الشرق مع القوات المتمركزة على الطريق الدولي شمال خان شيخون"، لافتاً إلى أن "عمليات التمشيط في خان شيخون وباقي البلدات والمناطق بدات وان ما تبقى من المسلحين تحصنوا بالقرب من نقطة مراقبة تابعة للقوات التركية".

واكد ان "عملية السيطرة على ريف حماه الشمالي قد تحققت وان عمليات التحصين متواصلة لمنع اي هجوم من المسلحين ورفض التاكيد او نفي مواصلة الجيش لعمليته باتجاه باقي البلدات في ريف حماه".