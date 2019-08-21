بري: من مهام مجلس النواب القيام بأدواره الرقابية والتشريعية على اكمل وجه

أكد رئيس مجلس النواب نبيه بري خلال لقاء الاربعاء النيابي في عين التينة أن "الأجواء الإيجابية التي تمخضت عن لقاء المصالحة والمصارحة التي حصلت يجب ان تمهد للبدء في تنشيط العمل الحكومي وتزخيمه بكل الملفات التي تحظى بإهتمام كل اللبنانيين"، معتبراً ان "كل التوقعات حول التصنيف الإئتماني للبنان من قبل المؤسسات الدولية قد تحمل مؤشرات إيجابية وهذا قد يعطي فرصة للبنان لتصحيح مسار والأمور".
وشدد بري على "ضرورة تفعيل العمل البرلماني على قاعدة ان المرحلة تستدعي العمل وليس الكلام، وهناك الكثير من الشكاوى ومن مهام المجلس القيام بأدواره الرقابية والتشريعية على اكمل وجه".
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