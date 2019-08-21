زعيتر التقى بطيش: نعمل على ابقاء سعر طن القمح 590 ألف ليرة

أكد عضو كتلة "التحرير والتنمية" النائب ​غازي زعيتر​ عقب لقائه وزير ​الاقتصاد​ ​منصور بطيش​ ممثلا عن تكتل نواب ​بعلبك الهرمل​ "أننا بحثنا معه بشكل عام في الرؤية الاقتصادية للحكومة وبموضوع ​القمح​ وزراعته في ​لبنان​ ككل ولاسيما في محافظة بعلبك الهرمل بشكل خاص ".

ولفت زعيتر الى أنه "وفقا لمعلوماتنا وامكانات معالي الوزير وتطلعاته للانماء الاقتصادي بصورة عامة وزراعة القمح ودعمها كنا اليوم مرتاحين ونعمل على ابقاء اولا سعر طن القمح 590 ألف ليرة ، وبالمستقبل على توسعة المساحات الزراعية للقمح بحيث يصبح الدعم عند المزارع عبر زيادة وتحسين انتاجه ".

وأشار الى "أننا بحثنا موضوع ​المولدات​ الكهربائية في المنطقة وتمنينا عليه وعلى الادارات المعنية ان يشرفوا ويراقبوا ​مولدات الكهرباء​ لان الموضوع يتم بشكل عشوائي".

ولفت الى "أننا شكرنا معاليه على مواقفه ودوره في ​الحكومة​ والجهود التي يبذلها مع فخامة الرئيس ودولة الرئيس ونتأمل باسرع وقت ان نصل الى مرحلة نؤمن فيها حاجاتنا على الصعيد الاقتصادي والزراعي".

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