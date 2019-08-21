قيومجيان تابع التحضيرات لاطلاق الخطة الوطنية للحماية الاجتماعية

شدد وزير الشؤون الاجتماعية ​ريشار قيومجيان​ خلال اختتام الاجتماع التحضيري لاطلاق الخطة الوطنية للحماية الاجتماعية،التي ستضم الوزارات والهيئات وجمعيات ​المجتمع المدني​ المعنية بموضوع الحماية الاجتماعية على "ضرورة ان تكون الخطة واقعية ليشعر المواطن بنتائجها من ناحية الخدمات المقدمة". واوضح ان "للشؤون الاجتماعية دورا في وضع الخطة، ولكن هناك دورا للوزارات المعنية وللحكومة اللبنانية، فالجميع معني بالحماية الاجتماعية"، لافتاً إلى "اهمية التنسيق مع رئيس ​الحكومة​ وفريق عمله للتأكد من ان الخطة لن تبقى حبرا على ورق، بل ستنفذ من قبل كل المعنيين".

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