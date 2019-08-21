حب الله التقى وفدا قياديا من الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين

التقى عضو المجلس السياسي في حزب الله النائب السابق الحاج ​حسن حب الله​ وفدا قياديا من الجبهة الديمقراطية لتحرير ​فلسطين​، وجرى البحث في قرار وزير العمل بحق ​اللاجئين الفلسطينيين​. من جهة اخرى دعا الجانبان إلى "اعتماد خيار ​المقاومة​ والمواجهة لتحرير فلسطين وإسقاط مشاريع ​الاستيطان​ والتهويد".

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