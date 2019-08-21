البزري: مصداقية الحكومة ورئيسها على المحك في ما يتعلق باجراءات وزير العمل

اعتبر الدكتور ​عبد الرحمن البزري​ "أن مصداقية رئيس الحكومة والعديد من القوى السياسية على المحك في ما يتعلق بجلسة ​مجلس الوزراء​ الذي ستعقد في ​قصر بيت الدين​ وذلك لمتابعة العديد من القضايا وخصوصاً تداعيات قرار وزير العمل والإجراءات التي أدت الى مزيدٍ من الركود الإقتصادي، وتراجعٍ في حركة الأسواق التجارية خاصة في ​مدينة صيدا​."

وأضاف البزري ان "لقد وعد رئيس الحكومة والعديد من القوى السياسية بتعليق هذه الإجراءات وذلك من أجل حماية مصالح ​الفلسطينيين​ واللبنانيين معاً لأن مصالحهم الاقتصادية مرتبطة ببعضها البعض، ومن الصعوبة بمكان التمييز بين النشاط الإقتصادي الفلسطيني واللبناني. "

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