لفت المكتب الاعلامي ل​وزارة العمل​ إلى أن "فرق التفتيش في وزارة العمل استكملت مهامها ميدانيا حرصا على احترام القانون، وعملا بخطة تنظيم اليد العاملة غير اللبنانية التي اطلقها الوزير ​كميل ابو سليمان​ وتم ذلك بمؤازرة ​قوى الامن الداخلي​ و​امن الدولة​ وعلى تواصل مع النيابات العامة حيث اقتضت الحاجة وبالتنسيق مع البلديات"، مشيراً إلى أنع "شمل التفتيش 12 منطقة اليوم الاربعاء في 21 الحالي، هي: الحدت - ​بيروت​، ​الاوزاعي​، ​بئر حسن​، ​الاشرفية​، ​السوديكو​، ​المعاملتين​، خيزران، ​الصرفند​، ​كفرتبنيت​، ارنون، خط الزهراني و ​اللبوة​ وزار المفتشون 61 مؤسسة ومحلا والنتيجة كانت اقفالين، 42 ضبطا و14 انذارا".

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كانت هذه تفاصيل خبر حصيلة تفتيش وزارة العمل ليوم الاربعاء: اقفالان و42 ضبطا و14 انذارا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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