شب حريق في أحراج بلدة الكواشرة، بسبب إرتفاع ​درجات الحرارة​ واشتداد سرعة الرياح. واتت النيران على مساحة من أشجار السنديان والأعشاب اليابسة. وسارع على الفور عناصر و​متطوعو الدفاع المدني​ في المنطقة بداية الى تطويق الحريق والسيطرة عليه وإخماده قبل إمتداده الى الأراضي المجاورة.

وشب حريق كبير ايضاً في منطقة عرنابا - ​مغدوشة​، عمل عناصر فوج اطفاء البلدية على اخماده والسيطرة عليه.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر حريق في أحراج الكواشرة بسبب إرتفاع الحرارة واخماد حريق في عرنابا مغدوشة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.