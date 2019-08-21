جابر: بري لا يتعاطى مع اي ملف مطروح من زاوية شخصية

أشار عضو كتلة "التحرير والتنمية" النائب ​ياسين جابر​ الى ان "رئيس ​مجلس النواب​ ​نبيه بري​ لا يتعاطى مع اي ملف مطروح من زاوية شخصية، بل مع ما يصب في مصلحة ​لبنان​، وهو بالتالي كان قد وصف زيارة رئيس ​الحكومة​ ​سعد الحريري​ الى ​واشنطن​ بالجيدة".

وعن موقف الحريري من وقف اطلاق النار التام مع ​اسرائيل​، ذكر جابر، في حديث الى وكالة "أخبار اليوم" انه "خلال المفاوضات الاخيرة بشأن ​القرار 1701​، في العام 2006، كان بري قد طالب بوقف ​اطلاق نار​ دائم لان اسرائيل هي دولة معتدية، لكن جاء الرد من الجانب الاميركي بان القبول بوقف الاعمال العدائية ليتم الوصول الى وقف اطلاق النار خلال اسابيع، فكان وقتذاك جواب بري: انطلاقا من معرفتي باسرائيل ستمرّ سنوات طويلة دون الوصول الى وقف اطلاق نار دائم"، مشيراً إلى أن "​الدولة​ المتوحشة والمعتدية هي اسرائيل وليس لبنان، الذي كان دائما في موقف دفاعي يسعى الى تحرير ارضه المحتلة وبري يؤيد كل ما يخدم مصلحة لبنان ويحقق النتائج مرجوة".

وبالنسبة الى ​ترسيم الحدود​، لفت جابر الى ان "المحادثات الاخيرة كانت بناء على الرسالة الموحدة التي اقرّت في اجتماع عقد في ​القصر الجمهوري​ في ​بعبدا​ بين ​رئيس الجمهورية​ ​ميشال عون​ وبري والحريري، وسُلمت في ايار الماضي الى ​السفيرة الاميركية​ ​إليزابيث ريتشارد​، وبالتالي الموقف اللبناني واضح ومحدد برسالة صادرة عن رئيس الجمهورية".

على صعيد آخر، تطرق جابر الى تصنيف لبنان السيادي المرتقب صدوره، معتبرا ان "هذا سيوصف حالة نحن نعرفها ونعرف حقيقة وضعنا، فكل اللبنانيين يشعرون بحراجة المرحلة، وكل القطاعات تعاني"، مشيراً إلى أن "مظاهر المرض موجودة والعلاج ضروري، والخطوة الاولى فيه تنطلق من كيفية استعادة الثقة في البلد".