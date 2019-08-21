بطيش: نقوم بكل الجهود اللازمة في كل المناطق لمراقبة تسعيرة المولدات

أكد وزير ​الاقتصاد​ ​منصور بطيش​ عقب لقائه النائبين ​غازي زعيتر​ و​الوليد سكرية​ ​ممثلين​ تكتل نواب ​بعلبك الهرمل​ أن "موضوع زراعة ​القمح​ اساسي وحيوي ولدي كل الحرص على تطوير ودعم هذه ​الزراعة​ وتحسينها وزيادة الانتاج أكان في منطقة بعلبك الهرمل او عكار فان زراعة القمح حيوية وتدخل في الامن الغذائي ونحن سنبذل كل الجهود لتطويرها وسنقوم بما يلزم بهذا الشأن ".

ولفت بطيش الى أنه "بالنسبة للمولدات الكهربائية نحن نقوم بكل الجهود اللازمة في كل المناطق وبعدد محدود من المراقبين انما سنبذل الجهد المطلوب في منطقة بعلبك الهرمل لمراقبة التسعيرة للتأكد من ان المواطن ليس مغبونا ".

وكان بطيش قد ترأس صباحا اجتماعا تحضيريا للجنة متابعة مقررات القمة الاقتصادية العربية استعدادا لترؤس ​لبنان​ اجتماع المجلس الاقتصادي الاجتماعي في مصر .

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