تعطل ناقلة نفط إيرانية في البحر الأحمر

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طهران: تعرضت ناقلة نفط إيرانية لعطل في البحر الأحمر قرب السعودية، لكن طاقمها بخير وتخضع لتصليحات، بحسب ما أكدت وزارة النفط الإيرانية الأربعاء على موقعها الإلكتروني.

وتعرضت الناقلة "اتش اي ال ام" لعطل الثلاثاء عند مسافة 120 كيلومتراً(75 ميلا) شمالي ميناء ينبع السعودي، بحسب ما نقل موقع الوزارة عن شركة الناقلات الوطنية الايرانية.

ونقلت عن المدير الفني للشركة أكبر جبل عاملي قوله إن طاقم الناقلة "بحالة استنفار ويعمل على اصلاح الخلل الفني"، وأن "الناقلة من ناحية السلامة مستقرة". وأوضح أن جميع أفراد الطاقم بخير.

وقال موقع "تانكر تراكرز" الذي يتعقب حركة السفن إن الناقلة كانت تنقل 1,3 برميل نفط خام وكانت متوجهة إلى قناة السويس من جزيرة خارج الإيرانية.

والناقلة مدرجة على لائحة الكيانات الخاضعة للعقوبات الأميركية على موقع وزارة الخزانة الأميركية.

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وهذه ثاني ناقلة إيرانية تتعرض لعطل خلال الأشهر الأخيرة، بعدما اضطرت ناقلة "هابينس 1" إلى الرسو في ميناء جدة السعودي لإجراء إصلاحات، أفادت تقارير أنها كلفت الجمهورية الإسلامية 10 ملايين دولار.

يأتي ذلك بعد أيام من إبحار ناقلة "أدريان دارا" الإيرانية من منطقة جبل طارق البريطانية بعد الإفراج عنها رغم محاولة الولايات المتحدة احتجازها من جديد.

وشاركت القوات البريطانية حليفة الولايات المتحدة باحتجاز الناقلة في مضيق جبل طارق في 4 تموز/يوليو للاشتباه بأنها كانت تنقل نفطاً إلى سوريا في خرق لعقوبات الاتحاد الأوروبي على هذا البلد.

لكن محكمة في جبل طارق أمرت الأسبوع الماضي بالإفراج عن الناقلة التي بدأت بالإبحار شرقاً مساء الأحد لكن وجهتها النهائية غير معروفة.

وتصاعد التوتر بين إيران والولايات المتحدة منذ انسحاب الرئيس الأميركي دونالد ترامب من الاتفاق النووي الإيراني العام الماضي وإعادته فرض عقوبات على طهران.