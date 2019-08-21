دبي - بواسطة محمد فارس © Reuters مقتل شخصين في أول مواجهات بكشمير منذ إلغاء وضعها الخاص

سريناجار (الهند) (رويترز) - ذكرت الشرطة أن قوات الأمن الهندية قتلت متشددا مشتبها به في معركة بالأسلحة النارية في كشمير يوم الأربعاء في أول اشتباك منذ ألغت نيودلهي الوضع الخاص للمنطقة هذا الشهر مما أشعل موجة من الغضب.

وأضافت الشرطة أن اثنين من رجالها أصيبا في القتال الذي اندلع في بارامولا بشمال كشمير ولفظ أحدهما أنفاسه لاحقا في المستشفى.

وتوعد المسلحون الذين يقاتلون الحكم الهندي لكشمير ذات الأغلبية المسلمة بمواصلة كفاحهم المسلح بعد أن سمحت حكومة رئيس وزراء الهند ناريندرا مودي للمواطنين من خارج الولاية بشراء العقارات وشغل الوظائف الحكومية.

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وتفجرت احتجاجات في سريناجار المدينة الرئيسية في كشمير وقالت باكستان، التي تطالب بالسيادة على كشمير، إنها ستحيل النزاع القائم منذ عقود إلى محكمة العدل الدولية.

وذكر ضابط في الشرطة أن السلطات الهندية نشرت آلافا من قوات الأمن في كشمير للسيطرة على التمرد وأغارت‭ ‬ليل الثلاثاء على الجزء القديم من بارامولا. وأضاف أن من يشتبه في أنهم متشددون فجروا قنبلة يدوية وأصابوا شرطيين.

(إعداد سها جادو للنشرة العربية - تحرير ياسمين حسين)