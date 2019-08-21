أمن القاهرة يوجه ضربات موجعة لتجار المخدرات في الشرابية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد الصاوي:

شنت قوات الأمن بمديرية أمن القاهرة، عدة حملات أمنية مبكرة لضبط الخارجين على القانون، وتجار المخدرات بدائرة قسم شرطة الشرابية.

وتمكن المقدم أحمد الكيلاني، رئيس مباحث الشرابية، والنقيب عمر الداوودي، معاون المباحث من ضبط كل من "سيد.ف"، عاطل ومقيم دائرة القسم، "يونس. أ" عاطل، " حسين.ع" عاطل، لقيامهم بالاتفاق فيما بينهم على تكوين تشكيل عصابي تخصص في الإتجار في مخدر "فودو"، وضبط بحوزتهم 700 جرام فودو، ومبلغ مالي 730 جنيه، و3 هواتف محمولة.

وبمواجهتهم بالمضبوطات أقروا بالحيازة بقصد الترويج والإتجار فيها، والمبلغ المالي من متحصلات البيع، والهواتف لتسهيل اتصالهم بعملائهم.

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كما تمكن النقيبان حسام أيمن وعلي سلطان، معاونا المباحث من ضبط "أمل. أ" ربة منزل، والسابق ضبطها واتهامها في عدد 3 اتهامات أخرهم القضية رقم 6692 لسنة 2018 الشرابية مخدرات وبحوزتها عدد 208 قرص ترامادول، مقص حديدي، مبلغ مالي قدره 2265 جنيه.

وبمواجهة المتهمة أمام اللواء نبيل سليم، مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة، والعميد عبد العزيز سليم، رئيس مباحث قطاع الشمال اعترفت بحيازتها للمضبوطات بقصد الإتجار، والمبلغ المالي حصيلة البيع.

تم تحرير المحاضر اللازمة وأمر العميد أحمد صفوت، مأمور قسم شرطة الشرابية، بإحالة المتهمين إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيق.