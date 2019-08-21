بنظام الساعات المعتمدة.. بدء الدراسة بالمعهد الكندي للحاسب الآلي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد نصار: نشرت الجريدة الرسمية في عددها رقم 185 تابع الصادر بتاريخ 21 أغسطس 2019، قرار وزير التعليم العالي والبحث العلمي رقم 3582 لسنة 2019، بشأن بدء الدراسة بالمعهد الكندي العالي للحاسب الآلي بالتجمع الخامس بالقاهرة الجديدة التابع للجمعية المصرية للتعليم المتطور والتنمية. وألزمت المادة الثانية من القرار الوزراي المعهد بتطبيق الخطط والمناهج الدراسية التي تم اعتمادها من قبل لجنة قطاع المعاهد التجارية بنظام الساعات المعتمدة.

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