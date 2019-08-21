الموت يغيب الزوجة الأولى لعاهل الأردن الراحل الملك حسين

أعلن الديوان الملكي الأردني في بيان له اليوم الأربعاء وفاة الأميرة دينا عبدالحميد، أولى زوجات الملك الراحل حسين بن طلال ووالدة ابنته الأميرة عالية.

وشيع جثمانها ظهر اليوم إلى مثواها الأخير بالمقابر الملكية في مراسم خاصة.

الأميرة دينا (89 عاما)، ملكة الأردن السابقة (1955- 1957)، أميرة هاشمية (يعود نسبها إلى النبي محمد، مولودة في القاهرة عام 1929.

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تزوجت الأميرة دينا عقب طلاقها من الملك حسين من مسئول في منظمة

التحرير الفلسطينية معروف باسم صلاح التعمري.

وتزوج الملك حسين أربع مرات الأولى من الأميرة دينا، والثانية من الأميرة منى (1961 -1971) والدة الملك الحالي عبدالله، والثالثة من الملكة علياء عام1972 وتوفيت بحادث طائرة عام 1977، والأخيرة من الملكة نور عام 1978 وحتى وفاته عام 1999.