الصين تكشف أسباب اعتقال عامل القنصلية البريطانية

أكّد مسئول صيني في وزارة الخارجية، اليوم الأربعاء، خبر توقيف موظف في القنصلية البريطانية في هونغ كونغ منذ خمسة عشر يوما بسبب خرقه القانون، بحسب ما ذكرته وكالة رويترز للأنباء.

وقالت وزارة الخارجية الصينية إن تشنغ

اعتقل في شنتشن لمدة 15 يوما، وقالت المملكة المتحدة أنها "قلقة للغاية" وكانت السفارة في بكين تقدم الدعم لعائلته.

وأبلغت الصين أن تشنغ (28 عاما) اعتقل

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لانتهاكه قوانين الأمن العام، رغم أن وزارة الخارجية لم تعطِ أي تفاصيل عن الجريمة المزعومة..

وكانت السلطات الصينية أمس قد اعتقلت موظفًا يعمل في القنصلية البريطانية بهونج كونج، وقالت صديقة صينية للموظف إن صديقها اعتقل من قبل السلطات الصينية في طريق عودته إلى المدينة.