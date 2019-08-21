إسرائيل تعتقل 7 فلسطينيين من الضفة الغربية بينهم فتاة وطفلة

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي ، سبعة مواطنين فلسطينيين من الضفة الغربية، بينهم فتاة من القدس، وطفلة تبلغ "13 عاما " من مدينة "قلقيلية " شمال الضفة الغربية .
وقال نادي الأسير في بيان اليوم الأربعاء إن الاحتلال اعتقل أربعة مواطنين من القدس بينهم فتاة، ومواطنا من بلدة الزاوية
وعلى صعيد متصل، اقتحمت قوات الاحتلال بلدة "سبسطية " شمال مدينة نابلس بالضفة الغربية ، برفقة طاقم هندسي، وشرعت بإجراء أعمال مساحة وتخطيط في الموقع الأثري.
وأصرح رئيس بلدية "سبسطية " محمد عازم ، بأن قوة من جيش الاحتلال أجرت أعمال مساحة في الموقع الأثري في ظل الهجمة الشرسة التي يتعرض لها من قبل الاحتلال ومستوطنيه بهدف السيطرة عليه، وسط ما تشهده البلدة من اقتحام شبه يومي ، مضيفا أن عددا من المستوطنين كانوا اقتحموا الموقع الأثري صباح اليوم، وسط حماية جيش الاحتلال.
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