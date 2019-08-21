البرهان يؤدى اليمين رئيسا لمجلس السيادة في السودان

أدى الفريق أول عبدالفتاح البرهان اليمين اليوم الأربعاء، رئيسا لمجلس السيادة الذى تشكل حديثًا فىالسودان، وذلك أمام رئيسة القضاء.
وسيؤدي الأعضاء العشرة الباقون فيمجلس السيادة اليمين في وقت لاحق اليوم الأربعاء. ومن المتوقع أن يؤدي أيضًا عبدالله حمدوك المرشح لتولي رئاسة الوزراء اليمين اليوم.
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