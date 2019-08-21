الكويت تؤكد عمق علاقات التعاون الأمني مع أمريكا

أكد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الكويتي الشيخ خالد الجراح الصباح، عمق علاقات التعاون والتنسيق الدائم بين بلاده والولايات المتحدة في جميع المجالات، خاصة في المجال الأمني.

وذكرت وزارة الداخلية الكويتية ـ في بيان اليوم الأربعاء ـ أن ذلك جاء خلال استقبال وزير الداخلية، سفير الولايات المتحدة لدى الكويت لورانس سيلفرمان، ونائب السفير لاري ميموت، وذلك بمقر

الوزارة.وأضاف البيان أن الجانبين بحثا عددًا من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك بين الجانبين، وأشاد سفير الولايات المتحدة بأهمية دور الكويت في استقرار الأمن وحفظ السلام بالمنطقة، معبرًا عن تطلع بلاده إلى استمرار التنسيق والتعاون بين البلدين الصديقين.