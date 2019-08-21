نعمات عبد الله أول امرأة تتولى رئاسة القضاء في السودان

أعلن المجلس العسكرى السودانى تعيين نعمات عبدالله خير كأول قاضية للمحكمة العليا، رئيسة للقضاء في السودان خلال المرحلة الانتقالية.
وتشكل المجلس السيادى للسودان، والمكون من 11 عضوًا، وأدى الفريق أول عبدالفتاح البرهان الذي سيتولى رئاسة مجلس السيادة اليمين الدستورية أمام رئيس القضاء هو وأعضاء المجلس.
و القاضية نعمات عبدالله محمد خير من مدينة الكاملين بولاية الجزيرة.
- تدرجت القاضية نعمات في السلك القضائي وعملت في محكمة الاستئناف والمحكمة الابتدائية.
- انضمت إلى السلطة القضائية مطلع ثمانينيات القرن الماضي وعملت في محكمة الاستئناف والمحكمة الابتدائية وتدرجت فى السلك القضائى حتى أصبحت قاضى محكمة عليا.
- وتعتبر من مؤسسى نادى القضاة السوداني وغير منتمية سياسيًّا لأى حزبوبحسب مقربين منها تعاملوا معها قضائيًّا مواقفها مهنية مشهودا لها بالنزاهة والاستقامة وفق متابعة موقع أخبار السودان .
- رفضت طعن وزارة الأوقاف التابعة للرئيس المعزول عمر البشير في 2016 ضد الكنيسة الإنجيلية السودانية، التي شكلت لجنة لإدارتها في 2013.
- عارضت النظام المخلوع وشاركت في الحراك الثوري وكانت ضمن القضاة المشاركين في إبريل بموكب القضاء إضافة إلى وقفات احتجاجية أخرى بالإضافة إلى تواجدها في ساحة القيادة .
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