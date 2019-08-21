تونس: مطار قرطاج يعيد فتح أبوابه للعموم

أعلنت السلطات التونسية اليوم الأربعاء، عن إعادة فتح "مطار قرطاج الدولي" للعموم بدءاً من الخميس، للمرة الأولى منذ التفجيرين الإرهابين بالعاصمة يوم 27 يونيو الماضي.

وأعلنت الحكومة عن قرار إعادة الفتح اليوم، عقب اجتماع بين رئيس الحكومة ووزيري الداخلية والنقل، وضبط إجراءات أمنية وقائية جديدة، وفي أعقاب شكاوى من عائلات المسافرين والمواطنين من طول ساعات الانتظار أمام المطار وسط الحر.

وفي 27 يونيو الماضي، أسفر تفجيران إرهابيان متزامنان بوسط العاصمة، أحدهما في مدخل لمقر أمني، عن حالتي وفاة وثمانية جرحى، ما دفع السلطات الأمنية إلى اتخاذ قرار على الفور بتقييد الدخول إلى مطار قرطاج لدواع أمنية.

وقال وزير الداخلية في وقت سابق، إن المطار كان محل تهديد إرهابي جدي، وعززت الوزارة من الإجراءات الأمنية في محيط المطار، كما أبقت الدخول حصراً على المسافرين دون غيرهم.

واضطرت عائلات المسافرين إلى الانتظار خارج مبنى المطار في جو حار وخانق، كما تعطل الوصول إلى الخدمات البنكية والتجارية داخل المطار لغير المسافرين.