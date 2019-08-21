رئيسة وزراء الدنمارك تعرب عن أسفها لإرجاء ترامب زيارته للبلاد

قالت رئيسة وزراء الدنمارك مته فريدريكسن إنها تلقت أنباء إرجاء الرئيس الأميركي دونالد ترامب لزيارته إلى الدنمارك "بالأسف والدهشة". وأضافت أنها وآخرين كانوا" يتطلعون لهذه الزيارة".

وأوضحت للصحفيين في العاصمة الدنماركية كوبنهاجن: "لا أستطيع أن أصدق أن هناك أزمة بين الولايات المتحدة والدنمارك"، مشيرة إلى أن الولايات المتحدة "مازالت أحد أقرب الحلفاء للدنمارك".

ولفتت فريدريكسن إن زيارة ترامب للبلاد كانت ستكون "فرصة للاحتفاء بالعلاقة الوثيقة بين الدنمارك والولايات المتحدة"، مضيفة أن التطورات "في المنطقة القطبية الشمالية تدعو لمزيد من التعاون بين الولايات المتحدة وجرينلاند وجزر فارو والدنمارك".

ولفتت إلى أن "المنطقة القطبية الشمالية أصبحت مهمة أكثر من ذي قبل"، مشددة على أن "دعوتنا لمزيد من التعاون في ما يتعلق بالمنطقة الشمالية مازالت قائمة".

وألمحت فريدريكسن إلى أنه كانت هناك" مناقشة" بشأن بيع جرينلاند. وقالت "لقد رفض رئيس وزراء جرينلاند كيم كيلسن بوضوح هذا الأمر، وهو قرار أشاركه فيه بطبيعة الحال".

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وفي السياق، وبعد عدة ساعات من إعلان ترامب إرجاء زيارته للدنمارك، كتبت السفيرة الأميركية في الدنمارك كارلا ساندز تغريدة بشأن زيارة مستقبلية محتملة لكوبنهاجن.

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وقالت ساندز إن الرئيس الأميركي دونالد ترامب "يقدر ويحترم ويتطلع للقيام بزيارة في المستقبل لمناقشة الكثير من القضايا المهمة المتعلقة بعلاقتنا الثنائية القوية".

وأضافت أن "الأصدقاء والحلفاء الجيدون يفضلون ويتعين عليهم أن يناقشوا جميع القضايا بصورة منفتحة وصادقة".