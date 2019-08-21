البرهان يؤدي اليمين رئيساً لمجلس السيادة في السودان

أدى الفريق أول عبد الفتاح البرهان اليمين، اليوم الأربعاء في العاصمة الخرطوم، رئيساً لمجلس السيادة الذي تشكل أمس، في السودان.

وذكرت وكالة الأنباء السودانية الرسمية (سونا) أنّ "الفريق أول عبد الفتاح البرهان أدى اليمين رئيساً للمجلس السياديّ" في مراسم بالقصر الرئاسي.

وسيؤدي الأعضاء العشرة الباقون في مجلس السيادة اليمين في وقت لاحق اليوم الأربعاء. ويضم المجلس، الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان عبدالرحمن، رئيساً لمجلس السيادة، والفريق أول محمد حمدان دقلو، عضواً، والفريق الركن شمس الدين كباشي إبراهيم، عضواً، والفريق الركن ياسر عبد الرحمن حسن العطا، عضواً، واللواء الركن مهندس إبراهيم جابر كريم، عضواً، والأستاذ حسن محمد إدريس قاضي، عضواً ، والدكتور الصديق تاور كافي، عضواً، والأستاذ محمد الفكي سليمان، عضواً، و الأستاذ/ محمد حسن عثمان التعايشي، عضواً، والأستاذة عائشة موسى سعيد، عضواً ، والأستاذة رجاء نيكولا عيسى عبد المسيح، عضواً.

ومن المتوقع أن يؤدي أيضاً عبد الله حمدوك المرشح لتولي رئاسة الوزراء اليمين اليوم.

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وأكمل السودان، أمس الثلاثاء، تشكيل مجلس السيادة المؤلف من 11 عضواً والذي سيدير البلاد لفترة انتقالية تمتد لثلاث سنوات لحين إجراء انتخابات.

وحمدوك خبير في الاقتصاد تولى مناصب في مؤسسات دولية ورشحه للمنصب تحالف المعارضة الرئيسي الذي تفاوض لشهور مع المجلس العسكري الانتقالي للتوصل إلى اتفاق أدى إلى تشكيل مجلس السيادة.

يحل مجلس السيادة محل المجلس العسكري الانتقالي الذي كان يرأسه البرهان وحكم السودان منذ الإطاحة بالرئيس عمر حسن البشير في إبريل الماضي.

ويمثل مجلس السيادة أعلى سلطة في البلاد لكنه سيمنح صلاحيات تنفيذية لمجلس الوزراء.